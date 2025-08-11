Galán pide acelerar investigación para esclarecer hechos en los que murió joven en el sur de Bogotá

Bogotá

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán lamentó y rechazó la muerte de Harold Aroca, un joven que había sido reportado como desaparecido en el sur de Bogotá.

Ante la situación, el mandatario pidió a las autoridades todos los esfuerzos necesarios para resolver este hecho.

“Les he pedido a las autoridades que se adelanten todas las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. No podemos aceptar más casos como el de Harold ni seguirles fallando a nuestros niños y niñas”, dijo Galán.

Sumado a esto, el mandatario aseguró que desde que se conoció el caso todos los protocolos respectivos fueron activados por las autoridades en Bogotá.

“Desde el 6 de agosto, cuando tuvimos conocimiento de la desaparición de Harold en el barrio Los Laches, activamos a la Policía a través del Gaula, Sijin y Sipol, e iniciamos, a través de la Dirección de Derechos Humanos de @GobiernoBTA, el acompañamiento a su familia y, de la mano del equipo Aide de @SeguridadBOG en el proceso de denuncia. Desafortunadamente ayer fue encontrado su cuerpo con aparentes signos de violencia”, agregó.

Por último, Galán indicó que se tiene que trabajar en pro del cuidado de los niños en el país.

“Ningún compromiso puede ser mayor que el de proteger la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes. Cada muerte violenta de un menor es un fracaso de todos como sociedad”, concluyó.