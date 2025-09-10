Implementan medidas para quitar enormes piedras de la Zona Rosa en Bogotá y mejorar la movilidad

Bogotá

Tras las denuncias de W Radio sobre las enormes piedras instaladas en la carrera 13 con calle 85 en el norte de Bogotá, el concejal por el Centro Democrático, Humberto Amín, logró que la Secretaría de Movilidad implementara un nuevo plan para mejorar la circulación de vehículos en este punto.

Es por eso que se implementó una cinta de cierre temporal en la Calle 86A con Carrera 13, con el fin de eliminar la ‘U’ y el cruce a la izquierda que permitía el constante tránsito de los vehículos.

“La movilidad de Bogotá necesita soluciones prácticas y efectivas. Esta intervención es un ejemplo de cómo, escuchando a la ciudadanía, podemos avanzar en descongestionar los puntos críticos de la ciudad”, afirmó el concejal Amín.

Y agregó, “con esta acción, se da un paso más hacia una Bogotá con mejores condiciones de tránsito, respondiendo a las necesidades de la comunidad y demostrando que con gestión y voluntad se pueden lograr cambios que impacten la vida de los ciudadanos”.