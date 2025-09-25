Instituto Distrital de Gestión del Riesgo de Bogotá bajo la lupa del MinTrabajo
Tras denuncias por malas condiciones de salubridad y físicas en el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, el MinTrabajo anunció que adelantará acciones de inspección, vigilancia y control.
A través de su cuenta de X, el Ministerio del Trabajo expuso su preocupación frente a la situación que los trabajadores del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo en Bogotá están teniendo que afrontar por las presuntas malas condiciones que se registran en salubridad y las instalaciones físicas de dicho instituto; la denuncia que fue interpuesta por trabajadores sindicalizados de la entidad, llevó a que el MinTrabajo diera a conocer que se adelantarán acciones de inspección, vigilancia y control.
En la red social de la cartera laboral, se puede leer: “En el MinTrabajo recibimos con preocupación las denuncias de trabajadores del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo en Bogotá, que laboran entre humedad, malos olores y condiciones indignas”.
Agregan “Adelantaremos acciones de inspección, vigilancia y control. La dignidad laboral empieza por ambientes de trabajo seguros y saludables. Hacemos un llamado a las autoridades distritales a garantizar de inmediato condiciones justas para sus funcionarios y contratistas”.
La cartera laboral adoptó la medida, luego de conocer denuncias de los mismos trabajadores, quienes aseguran que, las malas condiciones físicas y sanitarias que se presentan en el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo, han llevado a que algunos de sus empleados presenten inconvenientes de salud.