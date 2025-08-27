Capturan a delincuente implicado en violento robo de una patineta en el norte de Bogotá

Bogotá

Uniformados de la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron mediante orden judicial al último de los delincuentes implicados en el violento robo de una patineta a un ciudadano en marzo de este año en el puente peatonal de Los Héroes sobre la calle 80 en el norte de Bogotá.

Según la información brindada, se trata de Jesús Sánchez, quien fue capturado en la localidad de Tunjuelito. De acuerdo con la investigación, este hombre está vinculado en más de cuatro robos violentos de bicicletas y patinetas en el norte de Bogotá.

El capturado tiene antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurto, y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por estos hechos.