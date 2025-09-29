Así quedó el pico y placa en Bucaramanga para TODO octubre 2025: Nueva rotación oficial

A partir del miércoles 1 de octubre, Bucaramanga activará la rotación trimestral del Pico y Placa para vehículos particulares, ajustando las restricciones de movilidad para el último trimestre del año 2025, según la Dirección de Tránsito local.

Los conductores de vehículos particulares que circulan por Bucaramanga deben estar atentos a las modificaciones que regirán su movilidad. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) ha puesto en marcha la nueva rotación del Pico y Placa, esta medida busca gestionar el flujo vehicular durante los meses finales de 2025.

Esta disposición se reglamenta bajo la Resolución 017 de 2025, donde se establece la normativa de la restricción vehicular y determina la programación de rotación para un periodo extenso que va desde el 16 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025.

La rotación de placas está diseñada para aplicarse secuencialmente de lunes a viernes y de manera sucesiva los sábados, cubriendo de esta forma todo el mes de octubre. La medida se enfoca en el último dígito de la placa del vehículo.

Pico y Placa Semanal (Lunes a Viernes)

El esquema de circulación restringida para vehículos particulares, que operará entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m., se establece de la siguiente manera:

Lunes: Placas finalizadas en 3 y 4.

Placas finalizadas en 3 y 4. Martes: Placas finalizadas en 5 y 6.

Placas finalizadas en 5 y 6. Miércoles: Placas finalizadas en 7 y 8.

Placas finalizadas en 7 y 8. Jueves: Placas finalizadas en 9 y 0.

Placas finalizadas en 9 y 0. Viernes: Placas finalizadas en 1 y 2.

Rotación de los sábados en Octubre

En cuanto a los fines de semana, la restricción se aplica los sábados en un horario más reducido, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Específicamente, durante el mes de octubre de 2025, la rotación se cumplirá así :

Sábado 4 de octubre: Dígitos 9 y 0.

Dígitos 9 y 0. Sábado 11 de octubre: Dígitos 1 y 2.

Dígitos 1 y 2. Sábado 18 de octubre: Dígitos 3 y 4.

Dígitos 3 y 4. Sábado 25 de octubre: Dígitos 5 y 6.

Esta secuencia continuará de forma consecutiva durante los siguientes fines de semana hasta el término del trimestre.

Mediante la Resolución 028 de 2025, existen exoneraciones específicas para vehículos de servicio particular (excluyendo motocicletas) que se matriculen o radiquen su cuenta en el municipio de Bucaramanga.

La implementación de estas rotaciones se debe a la necesidad de estructurar medidas para el mejoramiento de la movilidad urbana en Bucaramanga, según los estudios técnicos desarrollados por la DTB.

De hecho, la Dirección de Tránsito ya había recordado a los conductores una rotación previa que rigió durante el tercer trimestre de 2025 (julio, agosto y septiembre), lo que subraya la naturaleza periódica de estos cambios en la ciudad.

Esta normativa no es solo un deber cívico, sino un requisito legal para evitar consecuencias económicas y logísticas significativas. El Director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, instó a la ciudadanía a verificar el día de la restricción y a cumplirla responsablemente.

El incumplimiento de la restricción vehicular conlleva una sanción considerable, equivalente a 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes. Además de la multa económica, el vehículo que infrinja la medida podrá ser inmovilizado por las autoridades de tránsito.

La información detallada sobre esta y otras disposiciones se encuentra disponible en los canales oficiales de la Dirección de Tránsito.

