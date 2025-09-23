No habrá día sin carro y sin moto este año en Bucaramanga

Tras una nueva junta del Área Metropolitana de Bucaramanga se decidió no realizar el día sin carro y sin moto en el área debido a la falta de calidad en la prestación del servicio de transporte masivo.

La medida, que tradicionalmente se realiza la última semana de septiembre, fue suspendida debido a las dificultades en el sistema de transporte público masivo, los cierres viales por obras de infraestructura y el impacto que tendría en estudiantes y en el comercio.

El concejal Cristian Reyes, miembro de la junta, explicó que sin un transporte masivo eficiente, aplicar la jornada generaría caos en la movilidad e incluso mayor informalidad en el servicio.

La Junta Metropolitana aseguró que en 2026 sí se espera retomar la jornada, siempre que se logre fortalecer el sistema de transporte masivo y garantizar condiciones adecuadas para los ciudadanos.

“Hoy miles de ciudadanos en el área metropolitana no cuentan con condiciones para una movilidad segura y eficiente y es nuestra responsabilidad en coherencia y justicia garantizar las condiciones óptimas para que este día sin carro y sin moto sea éxitoso. Así que esta es una pausa estratégica”, dijo Jhon Manuel Delgado, director del área metropolitana de Bucaramanga.