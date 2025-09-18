Revisaremos las medidas de movilidad que generan inconformidad: alcaldesa de La Mesa por protestas

Cundinamarca

Comerciantes del municipio de La Mesa, en Cundinamarca, bloquearon la vía Girardot – Mosquera, vía La Mesa, en rechazo a las modificaciones en movilidad como los cambios de sentido en las vías y la implementación de zonas de estacionamiento regulado.

Ante la situación, la alcaldesa del municipio, Laura Marcela Londoño, confirmó que se tomarán acciones coordinadas con la comunidad, de ahí a que allá citado una reunión para el próximo 19 de septiembre.

“Vamos a proponer estrategias comerciales y vamos a escuchar las inconformidades y se puedan concertar estrategias articuladas”, aseguró Londoño en una transmisión.

De la misma manera, la alcaldesa dejó claro que su administración no fue quien decidió la implementación de zonas de estacionamiento regulado.

“Las actuaciones no fueron generadas por mi administración, pero debemos asumir las consecuencias. Quienes firmaron ese contrato están en sus casas tranquilos”, agregó.

Por eso, la funcionaria municipal confirmó que hará una supervisión del contrato que dejó en firme este contrato de zonas de parqueo.

“Seguiré velando por la seguridad financiera del municipio. Realizaremos revisión del contrato y analizaremos los posibles incumplimientos y afectaciones a la movilidad”, concluyó.