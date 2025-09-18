Secretaría de Educación rechazó continuos bloqueos en Bogotá por algunos integrantes de la ADE

Bogotá

En horas de la noche de este miércoles, varios integrantes de Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (ADE) que están en Asamblea Permanente bloquearon la calle 26 a la altura de la Secretaría de Educación y vandalizaron un bus de TransMilenio.

Ante los hechos, la Secretaría de Educación del Distrito lamentó las acciones violentas contra la ciudadanía, lideradas por cerca de 50 miembros del sindicato de maestros que se encuentran protestando frente a la entidad.

“Esto no representa a los más de 30.000 docentes que día a día cumplen con su labor en las aulas de la ciudad. Bloquear el transporte público y vandalizar la infraestructura impacta a miles de personas que quieren regresar a sus casas después de largas jornadas de trabajo”, aseguraron desde la Secretaría.

Agregan que desde la entidad siempre han estado abiertos al diálogo y “así lo ha demostrado a lo largo de meses, muestra de ello fue la mesa de trabajo que se tuvo con la ADE y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) este lunes 15 de septiembre. Sin embargo, ningún diálogo es posible cuando se impone la violencia”.

Por último, hicieron un llamado a los miembros del sindicato para que las diferencias se resuelvan sin tomar las vías de hecho. “Desde la Secretaría de Educación del Distrito ratificamos las puertas abiertas al diálogo mientras se respeten los derechos de los estudiantes y de toda la ciudadanía”.’