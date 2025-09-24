Vuelve el pico y placa al área metropolitana de Bucaramanga desde el 1 de octubre

Haciendo cumplimiento a una orden judicial, los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta tendrán que volver a implementar la medida de pico y placa, entrará en vigencia a partir del próximo 1 de octubre y tendrá la misma restricción que en Bucaramanga.

Desde la alcaldía de Piedecuesta aseguraron que esta decisión se da luego de que el Consejo de Estado revocara el fallo en primera instancia que había suspendido esta restricción.

Por ello, a partir de octubre, los conductores deberán acogerse nuevamente a los días y horarios establecidos para evitar sanciones.

“El llamado es a que todos acaten la medida. No se trata solo de una obligación legal, sino de un compromiso ciudadano para contribuir al orden y a la movilidad en el municipio y en el área metropolitana”, señaló la Secretaría del municipio.

¿Cuál es la sanción por circular con pico y placa?

Multa económica: La infracción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Para el año 2025, esto representa aproximadamente $711.750 pesos.

La infracción equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV). Para el año 2025, esto representa aproximadamente $711.750 pesos. Inmovilización del vehículo: Las autoridades de tránsito pueden inmovilizar el carro o moto que infrinja la norma.

Las autoridades de tránsito pueden inmovilizar el carro o moto que infrinja la norma. Costos adicionales: Una vez inmovilizado el vehículo, se deberán pagar los costos asociados por grúa y parqueadero para poder retirarlo.

¿Cómo queda la rotación del pico y placa para el último trimestre del 2025?

Lunes: 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

