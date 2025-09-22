Ernesto Samper reaccionó a decisión del Consejo de Estado que anuló personería de su partido
El Consejo de Estado le quitó la personería jurídica al partido Poder Popular, de Ernesto Samper, que había nacido de la escisión del Partido Liberal.
El expresidente Ernesto Samper se refirió este 22 de septiembre a la decisión del Consejo de Estado, que dejó a su partido, Poder Popular, sin personería jurídica.
Según el Consejo de Estado, cuando se le otorgó la personería a Poder Popular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurrió en “falsa motivación”, pues ese movimiento nunca existió como partido independiente, sino como una facción del Partido Liberal.
En ese sentido, la colectividad no ha participado de forma autónoma en elecciones, para obtener el umbral requerido para mantener la personería jurídica.
Al respecto, el exmandatario publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “A pesar de la decisión política del Consejo de Estado de retirar a mi movimiento, de casi 50 años, su personería jurídica, debo declarar que no necesito permiso para continuar en mi actividad pública”.
Y dijo que seguirá contribuyendo “a la unidad del progresismo colombiano a través de la conformación de un frente amplio que integre al Pacto Histórico, los Unitarios, el Poder Popular, los liberales progresistas (antigaviristas) y demás movimientos, partidos y organizaciones socialdemócratas que creemos en la paz, el cambio y la integración del Sur Global”.