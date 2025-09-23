“Cumplirán sanciones en proyectos restaurativos”: JEP sobre sentencias contra exFarc y exmilitares

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ana Manuela Ochoa, presidente de la Sección de Verdad y Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, habló este lunes, 22 de septiembre, en los micrófonos de W Sin Carreta, para referirse a las sentencias que profirió la JEP contra el exsecretariado de las Farc y contra exmilitares miembros del Batallón de La Popa.

“La JEP hizo, en el caso de La Popa, casi cinco años y medio de investigación, contrastación y de aportes a la verdad de parte de los comparecientes. En este caso se tuvo conocimiento, participaron en el proceso de investigación cerca de 167 comparecientes, y 12 fueron declarados como máximos responsables", comentó.

Y agregó: “Estos sí hicieron aportes a la verdad que le permitieron a la sala conocer cómo era que estaba confirmada la organización criminal que estaba desarrollando estos crímenes al interior de La Popa".

¿Cómo cumplirán las sanciones el exsecretariado de las Farc?

“Lo que la gente quiere es seguir entendiendo por qué le pasó eso a ellos y a sus familiares, por eso se ordenaron otras prácticas restaurativas de aporte a la verdad", comentó.

Por otro lado, Ochoa explicó que los comparecientes “cumplirán las sanciones en proyectos restaurativos, van a empezar en la costa Cribe en el marco de un plan de memorialización que fue acordado con las víctimas. Una de las cosas que nos pidieron fue que se dignificara el nombre de sus familiares”.

