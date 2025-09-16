JEP sentenció a antiguo secretariado Farc a 8 años de sanciones restaurativas por casos de secuestro

JEP sentencia con una sanción propia de 8 años a siete exFarc por 21.000 casos de secuestro

Este 16 de septiembre, siete antiguos miembros del secretariado de las Farc, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño, fueron sentenciados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a ocho años de sanciones restaurativas.

Cabe señalar que los exintegrantes de la guerrilla de las Farc tendrán restricciones a la movilidad y no habrá pena de cárcel.

Las sanciones son penas alternativas de ocho años de “restricción efectiva de sus derechos” como “máximos responsables de la política criminal de secuestro” de esa guerrilla durante el conflicto armado.

La sentencia, que fue leída por el magistrado Camilo Suárez, dice lo siguiente:

“Esta decisión implica que los siete integrantes del último secretariado de las Farc (...) sean declarados penalmente responsables en calidad de autores por la comisión de crímenes de guerra consistentes en tomas de rehenes y homicidio, así como crímenes de lesa humanidad consistentes en privaciones de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”.

Esta sentencia, que la JEP ha considerado “histórica”, es emitida por la Sección de Reconocimiento de Verdad, la cual se encarga de los casos en que los acusados reconocen responsabilidad en los hechos que se les imputan y aportan a la verdad para el esclarecimiento de lo ocurrido en medio siglo de conflicto.

Le puede interesar: Exintegrantes de las Farc rindieron versión libre ante la JEP por crímenes en 9 departamentos

Estas primeras sentencias hacen parte del macrocaso 001 con el que la JEP ha investigado durante siete años los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2016. En este trabajo, ha registrado una cifra provisional de 21.396 víctimas, de las cuales 4.325 se han acreditado como tales ante el tribunal.

¿Quiénes son los comparecientes en este caso?

Según la JEP, son siete los comparecientes que fueron “determinantes para la ejecución e implementación de la política de secuestro en todo el país, así como de otros delitos que se cometieron en el contexto del cautiverio”.

En este caso, los comparecientes son los últimos jefes máximos de las Farc:

Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘ Timochenko’

Pastor Alape

Jaime Alberto Parra, alias ‘El Médico ’

’ Pablo Catatumbo

Milton de Jesús Toncel ‘Joaquín Gómez’

Julián Gallo, alias ‘Carlos Antonio Lozada’

Rodrigo Granda, alias ‘Ricardo Téllez’

En vivo la sentencia de la JEP

Siga en vivo la sentencia de la JEP sentencia al exsecretariado de las Farc por casos de secuestros:

Escuche W Radio en vivo: