Después de dos horas de disturbios se restableció la movilidad en el norte de la ciudad de Montería

La Policía Metropolitana de Montería confirmó que sobre las 6:10 p.m. se logró restablecer el orden en el norte de la capital de Córdoba, luego de los disturbios registrados por encapuchados que se enfrentaron a miembros de la fuerza pública en la tarde de este 24 de septiembre. Los hechos no dejaron heridos ni capturados.

“Siendo las 18:10 horas, finaliza actividad por parte de 12 integrantes del grupo radical M.A.P, quienes inicialmente hicieron una formación al interior de la universidad de Córdoba, donde exhibieron la bandera y leyeron un comunicado exponiendo sus motivos (posible reelección del rector). Posteriormente, salieron a bloquear la vía Cereté - Montería, lanzando artefactos explosivos improvisados”, se estableció en un informe emitido por las autoridades.

“La oportuna reacción de unidades del DMA permitió que se replegaran hacia la parte interna, desde donde continuaron por un lapso de 1 hora y 45 min confrontando a los uniformados, siendo necesario la intervención del Grupo de la Unidad de Diálogo Mantenimiento del Orden (GUDMO), sin presentarse lesionados”, se agregó en la comunicación.

Finalmente, se destacó que “la vía nacional Cereté - Montería se encuentra con flujo vehicular en completa normalidad”.