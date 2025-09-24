Disturbios afectan movilidad en el norte de Montería: desórdenes fueron atribuidos a encapuchados

Disturbios afectan movilidad en el norte de Montería: los desórdenes fueron atribuidos a ‘encapuchados’. Foto: cortesía (suministrada a La W).

Montería

La Policía Metropolitana de Montería confirmó que un grupo de ocho ‘encapuchados o ‘capuchos’ han alterado el orden público en la tarde de este 24 de septiembre en el norte de Montería, donde se ha afectado el paso que conecta a la capital de Córdoba con Cereté, tras el lanzamiento de artefactos explosivos desde el interior de la Universidad de Córdoba (Unicor).

“Los 08 integrantes del grupo radical M.A.P, se encuentran en el interior de la universidad, donde continúan lanzando artefactos explosivos improvisados (papas bombas) en contra los uniformados. La vía nacional Cereté - Montería, continúa cerrada como medida preventiva por unidades de SETRA que realizan control en la zona”, se estableció en un informe preliminar de las autoridades.

Las autoridades han intensificado la presencia en la zona, teniendo en cuenta que en el Centro de Convenciones de la ciudad de Montería (al lado de Unicor), se encuentran delegaciones internacionales que llegaron a la capital cordobesa desde el 23 de septiembre para la organización de los VII Juegos Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en esta sección del país entre 1 y el 10 de noviembre de 2025.

Hasta el momento, no se reportan heridos ni capturados por esta afectación en el norte de la ciudad. Asimismo, se desconocen los motivos que generaron estos nuevos desórdenes en Unicor.