Obra de más de $17.000 millones destinada para el Festival del Porro terminó enmontada en San Pelayo. Foto: cortesía (suministrada a La W).

Montería

En monte terminó convertida la obra de cerca de $18.000 millones que estaba destinada para actividades en el marco del Festival Nacional del Porro en el municipio de San Pelayo, Córdoba. Se trata del Complejo Cultural del Porro, financiado con recursos de regalías.

Según las comunidades de la zona, la obra se encontraría abandonada, pese a que se consideró como uno de los mejores complejos del Caribe colombiano.

“Es vergonzoso que una obra tan bonita la dejen perder por caprichos políticos. Eso está abandonado y no hay nada; no está cumpliendo el objetivo”, informaron comunidades de San Pelayo a La W.

En 2020, la Contraloría General de la República declaró la obra como ‘elefante blanco’ y alertó sobre un hallazgo fiscal por $17.655 millones. En ese entonces, se adquirieron compromisos para mantener el Complejo; sin embargo, 5 años después el panorama ha empeorado.

El ente de control fiscal en su momento advirtió que el Complejo “se convirtió en una obra sin utilidad, por graves deficiencias de planeación, sostenibilidad, funcionalidad, dotación y calidad”.

Cabe recordar que esta obra constaba de una tarima, oficinas que se entregaron adecuadas y un auditorio. Además, se instaló un CAI que, según se precisa desde la zona, nunca se utilizó.

Tras lo expuesto, La W consultó nuevamente con la Contraloría General de la República, la cual indicó que el caso se estaría revisando. Asimismo, se solicitó información a la Alcaldía de San Pelayo, pero aún no se ha obtenido pronunciamiento sobre el tema.

El Complejo Cultural del Porro se estrenó en el año 2015, finalizando la administración de José Jaime Pareja, quien, posteriormente fue condenado por corrupción, tras su paso por la Secretaría de Salud de Córdoba.