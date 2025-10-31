Cuatro detenidos y más de 80 comparendos en medio de las protestas de los motociclistas en Bogotá. (Colprensa - Catalina Olaya)

Bogotá

El gremio de moteros continúa mostrando su rechazo por las restricciones de movilidad que implementó la Alcaldía de Bogotá en medio del puente festivo de Halloween.

Entre las prohibiciones, una de ellas es la restricción de circulación en la ciudad para las motocicletas con acompañante, desde las 00:00 (12:00 de la media noche) del jueves, 30 de octubre, hasta las 11:59 de la noche del lunes, 3 de noviembre de 2025.

Asimismo, habrá restricción de circulación para todas las motocicletas entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana de cada día del fin de semana (del jueves 30 de octubre al lunes 3 de noviembre).

Ante este escenario, este jueves 30 de octubre, cientos de motociclistas realizaron protestas y bloqueos por las principales vías de la ciudad, las cuales afectaron la movilidad a lo largo del día.

Sin embargo, algunas de estas protestas terminaron en vandalismo y enfrentamientos con la Policía, que fueron controlados.

Las autoridades locales entregaron un balance en el que informaron que cuatro personas habían sido detenidas por agresión a funcionario público e impusieron más de 80 comparendos por infringir la restricción de movilidad de motociclistas.

Por otra parte, Claudia Díaz, secretaria de Movilidad de Bogotá, en su cuenta de X, dio a conocer que “hace un año, a esta misma hora, ya se habían registrado dos muertos por siniestros viales con motociclistas en Bogotá. Al momento, hoy, la cifra es 0”.

#NoticiaW | “Hace un año, a esta misma hora, ya se habían registrado dos muertos por siniestros viales con motociclistas en Bogotá. Al momento, hoy, la cifra es 0”: secretaria de Movilidad de Bogotá (@SectorMovilidad), Claudia Díaz, en medio de las manifestaciones de… pic.twitter.com/uFOrmESwQa — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 31, 2025

De igual manera, se conoció que el viceministro del Interior, Gabriel Rondón, sostendrá una reunión con el gremio de las motos este 31 de octubre sobre las 11:00 de la mañana tras protestas y bloqueos en Bogotá.

Escuche W Radio en vivo aquí: