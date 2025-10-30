Motociclistas bloquean calles en Bogotá en rechazo a restricción de movilidad

Este jueves cientos de motociclistas salieron a las calles de Bogotá en rechazo al decreto que restringe la circulación de estos vehículos en la ciudad durante el fin de semana de Halloween.

Así avanzan las manifestaciones:

Troncal NQS : En la Autopista Sur se dejan de prestar servicio las estaciones Ricaurte y Paloquemao.

: En la Autopista Sur se dejan de prestar servicio las estaciones Ricaurte y Paloquemao. Autopista Norte con calle 100 : Se cancelan las rutas GH543 y HH632

: Se cancelan las rutas GH543 y HH632 Carrera Séptima: a la hora rutas zonal y duales realizan desvíos sobre este sector

Según las autoridades, hasta el momento se han capturado cuatro personas por agresión a funcionarios públicos. Además, se han impuesto 35 comparendos por infringir el decreto.

