Motociclistas bloquean calles en Bogotá en rechazo a restricción de movilidad
Más de 820.000 usuarios de TransMilenio se han visto afectados por los bloqueos.
Este jueves cientos de motociclistas salieron a las calles de Bogotá en rechazo al decreto que restringe la circulación de estos vehículos en la ciudad durante el fin de semana de Halloween.
Así avanzan las manifestaciones:
- Troncal NQS: En la Autopista Sur se dejan de prestar servicio las estaciones Ricaurte y Paloquemao.
- Autopista Norte con calle 100: Se cancelan las rutas GH543 y HH632
- Carrera Séptima: a la hora rutas zonal y duales realizan desvíos sobre este sector
Según las autoridades, hasta el momento se han capturado cuatro personas por agresión a funcionarios públicos. Además, se han impuesto 35 comparendos por infringir el decreto.
