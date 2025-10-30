Actualidad

Motociclistas bloquean calles en Bogotá en rechazo a restricción de movilidad

Más de 820.000 usuarios de TransMilenio se han visto afectados por los bloqueos.

Manifestaciones de moteros en Bogotá. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

Manifestaciones de moteros en Bogotá. Foto: (Colprensa - Catalina Olaya)

Este jueves cientos de motociclistas salieron a las calles de Bogotá en rechazo al decreto que restringe la circulación de estos vehículos en la ciudad durante el fin de semana de Halloween.

Así avanzan las manifestaciones:

  • Troncal NQS: En la Autopista Sur se dejan de prestar servicio las estaciones Ricaurte y Paloquemao.
  • Autopista Norte con calle 100: Se cancelan las rutas GH543 y HH632
  • Carrera Séptima: a la hora rutas zonal y duales realizan desvíos sobre este sector

Según las autoridades, hasta el momento se han capturado cuatro personas por agresión a funcionarios públicos. Además, se han impuesto 35 comparendos por infringir el decreto.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad