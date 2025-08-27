Consejo de Estado admite demanda que busca “muerte política” de María José y María del Mar Pizarro

La Sala de Decisión Novena del Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura que busca la “muerte política” de la senadora María José Pizarro y su hermana, la representante a la Cámara, María del Mar Pizarro, ambas del Pacto Histórico.

La demanda pidió que se declare la desinvestidura de las dos congresistas porque, asegura, habrían violado el régimen de inhabilidades para ser congresistas, ya que se encuentran dentro del tercer grado de consanguinidad.

“Las señoras María del Mar Pizarro García y María José Pizarro Rodríguez son hermanas al ser hijas del señor Carlos Pizarro Leongomez (QEPD) y «“se inscribieron por el mismo partido” para la elección de miembros de Corporaciones Públicas, es decir, para las Elecciones Parlamentarias, realizadas en la misma fecha, esto es el 13 del mes de marzo del año 2022” se lee en la acción judicial.

¿Qué dice el Consejo de Estado?

En criterio del Consejo de Estado, los hechos que sustentan la demanda fueron claramente establecidos y ameritarían un pronunciamiento de fondo. “ADMITIR, en primera instancia, la acción de pérdida de la investidura interpuesta por la señora Nidia Esperanza Márquez Monroy en contra de las señoras María del Mar Pizarro García como representante a la Cámara por el distrito capital de Bogotá, y la señora María José Pizarro Rodríguez, como senadora de la República, ambas para el periodo constitucional 2022-2026” sentenció el alto tribunal.

En la determinación de admisión, además se ordenó que se le corra traslado de la demanda a las dos congresistas que ahora serán investigadas para que dentro de los cinco días siguientes puedan responder a los hechos por los cuales la demandante las señala. La Procuraduría también podrá pronunciarse.