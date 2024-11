Estado colombiano reconoce responsabilidad por el magnicidio de Carlos Pizarro

En el marco de la audiencia ante la CIDH dentro del caso donde se estudia la posible responsabilidad del estado en el crimen del líder político del M-19, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) César Palomino, anunció que el estado colombiano de forma temprana reconoce responsabilidad por la comisión de ese magnicidio.

Pizarro fue asesinado en 1990 durante un vuelo desde Bogotá a Barranquilla cuando era candidato a la presidencia por la Alianza Democrática M-19, siendo ultimado por un sicario con la complicidad de escoltas del DAS, y hasta el momento, la responsabilidad material del crimen habría tenido como líder a Carlos Castaño con el apoyo de agentes de estado.

“Respecto a la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro Leongómez el estado reconoce su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal” indicó Palomino.

El director de la ANDJE a su vez hizo un recuento de las actividades investigativas que ha adelantado el estado colombiano con el fin de esclarecer el magnicidio, asunto que sigue con muchas preguntas abiertas aún. El director de la ANDJE señaló que Colombia mantiene su compromiso de llegar hasta los últimos detalles.

“Las investigaciones han permitido esclarecer que agentes del DAS planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de oposición en Colombia, como es el caso del asesinato de Carlos Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990″, afirmó Palomino Cortés.

Por su parte, María José Pizarro fue enfática en señalar que a 34 años del asesinato de su padre la investigación se mantiene prácticamente en “fase inicial” y reprochó la falta de herramientas desde la Fiscalía, así como la lentitud, lo cual ha llevado también a la muerte de distintos testigos claves por el paso del tiempo.

“El caso no avanza y mientras tanto mueren personas que tienen información, quienes podrían ser investigadas, juzgadas y condenadas por el asesinato de mi padre. A mí me tocó hacer lo que la justicia no ha hecho en 34 años”, dijo Pizarro.

Adicionalmente, la congresista señaló tajantemente “Me arrebataron a mi padre, me arrebataron la seguridad de un hogar, me arrebataron a mi familia. Esas son las circunstancias en las que crecí yo y en las que crecieron millones de colombianos y colombianas”.

Desde los representantes de víctimas como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, tras conocer el reconocimiento de responsabilidad temprano por parte del estado, señalaron que están atentos a los términos de ese reconocimiento de responsabilidad con el fin de evaluar si se llega entonces a un acuerdo de solución amistosa y reparación.