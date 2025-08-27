Procuraduría absuelve a director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, y al exdirector

La Procuraduría, en decisión de segunda instancia, revocó la sanción de suspensión e inhabilitación por 5 meses en contra de los director y exdirector de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez, y Fabio Espitia Garzón, la cual había sido impuesta señalándolos de haber vulnerado la ley de cuotas de participación de mujeres en cargos de nivel decisorio.

En criterio de la Sala de Juzgamiento, tanto José Reyes Rodríguez como Espitia no cometieron infracción alguna, debido a que en primera instancia se valoró indebidamente el caso, por ende, los cargos objeto de ley de cuotas no dependen exclusivamente de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, ya que la presidencia también tiene injerencia en el nombramiento de cargos decisorios en esa justicia.

“Al no haberse demostrado la tipicidad de la conducta, resulta improcedente sostener la imputación jurídica formulada en el pliego de cargos. Por tanto, lo correcto es concluir que los cargos atribuidos a Fabio Espitia Garzón y José Reyes Rodríguez Casas no están llamados a prosperar“, se lee.

La decisión no admite recurso alguno, quedando en firme. Según la Justicia Penal Militar, con la emisión de ese fallo “se ratifica el compromiso de la Justicia Penal Militar y policial por respetar la normativa administrativa”.