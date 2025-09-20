Presidente Petro anuncia que Ecopetrol importará gas “más barato”

A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló que en Colombia habrá gas importado por Ecopetrol. Según el mandatario, será “más barato que el que importaban antes y en competencia”.

Explicó que la importación de gas natural se ha dado en Colombia “desde anteriores gobiernos” y que hasta ahora solo existe un punto privado para recibirlo, cuyo dueño —dijo— es propietario de un diario.

“Creo que han cobrado por ese gas, más que el precio internacional del momento, como sucede en todo monopolio privado. Los monopolios privados se prohibieron hace años en la Constitución”, aseguró Petro.

Petro añadió, además, que el costo de ese gas ha impactado las tarifas de energía eléctrica, debido a la fórmula de la Creg, la cual calificó como “saqueadora” y similar a “un feudalismo en el mercado de la generación eléctrica”.

“Cambié la fórmula de la Creg para bajar todas las tarifas eléctricas, pero solo operará en 2027, si es que no eligen un amigo del dueño del punto de importación del gas. Entonces he decidido que no haya monopolio de importación, como ordena la constitución”, concluyó Petro.