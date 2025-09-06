Inflación se mantiene con su tendencia al alza y para agosto volvió a subir

Según el más reciente informe del DANE, la inflación en Colombia para agosto en su medición anual se ubicó en 5,10%, cifra inferior a la registrada durante el mismo periodo anterior cuando se ubicó en 6,12%.

Sin embargo, se debe resaltar que al compararse con la cifra obtenida para julio de este año hubo un incremento , ya que para ese mes el costo de vida de los colombianos alcanzó el 4,9%.

¿Qué dijo el DANE?

El DANE señaló: “En agosto de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%. El comportamiento anual del IPC total en agosto de 2025 (5,10%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas”.

De igual forma, al revisar la medición anual, es decir la que mide exclusivamente el comportamiento de la inflación para agosto en sus 31 días, la cifra se ubicó en 0,19%, superior al 0,0% que se registró durante el mismo mes del año pasado.

Según la entidad estadística, las divisiones de gasto que más jalonaron la inflación en su medición mensual para el octavo mes del año fueron: bebidas alcohólicas y tabaco; restaurantes y hoteles; salud; alimentos y bebidas alcohólicas.

En alimentos y bebidas alcohólicas, la directora del DANE, Piedad Urdinola, explicó que está fue la división que mayor impacto tuvo en el incremento de la inflación en agosto debido a que del 0,19%, básicamente representó la mitad de dicho incremento; de esta forma, los mayores incrementos en precios se registraron en las frutas frescas entre las que se encontraron: mango, piña, papaya, limón y aguacate.

Se debe decir que el resultado obtenido en la medición mensual para la inflación del octavo mes del año se encuentra entre las expectativas de los analistas, los cuales presupuestaron una inflación mínima de 0,04% y una máxima de 0,39%.

Cúcuta fue la ciudad con la inflación más alta para los 31 días de agosto, mientras que Santa Marta se ubicó con el costo de vida más bajo.

Finalmente, en cuanto a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) año corrido, es decir la que se generó entre enero y agosto de 2025 fue de 4,22%, dicha cifra fue menor a la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 4,33%.