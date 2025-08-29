Tasa de desempleo en Colombia bajó durante julio y se ubicó en 8,8%, según el Dane

Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la tasa de desempleo para julio de 2025 se ubicó en 8,8%, cifra inferior en 1.1 puntos porcentuales a la que se registró en el mismo periodo anterior, cuando se ubicó en 9,9%.

En otros números, la población ocupada de Colombia en julio alcanzó los 23.969.000 ciudadanos, 766.000 más de los que se registraron en julio del año pasado. Esto representó 3.3 puntos porcentuales de crecimiento en los ocupados del país.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que la tasa de desempleo para julio del 2025 ya se encuentra en línea con lo que se registró para el 2018 en el mercado laboral del país, dos años antes de que llegará la pandemia del COVID -19.

Según informó Urdinola, “la tasa de desocupación sí es de las más bajas que estamos reportando para un julio desde que es comparable la cifra desde el 2001”.

De acuerdo con el reporte, las actividades económicas que jalonaron el crecimiento del empleo en el séptimo mes del año fueron:

Alojamiento y servicios de comida

Transporte y almacenamiento

Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos

Las que menos aportaron puestos de trabajo en julio fueron:

Información y comunicaciones

Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana

Actividades inmobiliarias

Otro punto para destacar del informe es que este reflejó que la informalidad en julio se ubicó en 54,8%, cifra inferior a la registrada durante el mismo mes del año pasado cuando alcanzó el 56%. Es decir, según el informe, hubo más empleo en Colombia y gran parte de este fue formal.

Sin embargo, se debe resaltar que, al revisar los números del reporte, el mismo Dane expuso que, para el séptimo mes del año, hubo 13.131.000 ciudadanos en la informalidad. Esto representa 134.000 más de los registrados en julio del año pasado, cuando la informalidad alcanzó los 12.996.000 ciudadanos.

