Alcaldía de Bogotá desiste de la reforma tributaria: no será radicada en sesiones extras

La Alcaldía esperaba recaudar 1.2 billones de pesos con la reforma tributaria.

Dinero en pesos colombianos. Foto: Getty Images

Dinero en pesos colombianos. Foto: Getty Images / Kryssia Campos

Pese a que la Alcaldía de Bogotá había asegurado que iba a presentar en sesiones extras la reforma tributaria que ya había presentado al Concejo de Bogotá y que retiró el pasado 1 de septiembre, este viernes decidió que ya no radicará uno de los proyectos económicos más ambiciosos de la Administración.

“El alcalde Galán escuchó a algunos concejales del Centro Democrático que nos opusimos férreamente a su reforma tributaria y por ahora no se volverá a radicar. En 2 años como concejal he sido coherente y me he opuesto a todas las alzas de impuestos propuestas”, dijo el concejal Daniel Briceño.

En su momento, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva, aseguraba que la propuesta, construida a partir de las recomendaciones de una comisión de expertos en economía e impuestos conformada desde 2023, buscaba generar condiciones que impulsaran el crecimiento económico, la generación de empleo y la modernización de la infraestructura urbana.

