Petro y Galán se reunieron para hablar del San Juan de Dios y del pie de fuerza en Bogotá

En la tarde de este jueves, 18 de septiembre, se llevó a cabo una reunión entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el presidente de la República, Gustavo Petro.

Allí se abordaron temas clave para la capital de país, entre ellos la recuperación del emblemático Hospital San Juan de Dios y el pie de fuerza que, según aseguró el mandatario capitalino, es necesario para la ciudad.

“Hablamos del tema de seguridad y los retos que hay en seguridad en Bogotá y cómo fortalecer mecanismos, no solamente en términos de capacidades, que para nosotros es importante; le mencioné al presidente el hecho de que Bogotá tiene un pie de fuerza menor al que ha tenido históricamente la ciudad”, añadió Galán quien explicó:

“Por ejemplo, tenemos tal vez entre 3 mil y 4 mil policías menos que hace 12 años. Es una reducción significativa lo que ha tenido a lo largo de los últimos 12 años Bogotá; pasar de 20 mil a 16 mil tiene unas implicaciones en términos de capacidades”, dijo Galán.

Otro de los temas que trataron Galán y Petro tiene que ver con el Hospital San Juan de Dios. Por eso, el alcalde de Bogotá reveló que el Distrito propuso al Gobierno Nacional que el hospital se convierta en “una sede especial de una ciudadela sociosanitaria que investigue en herramientas de salud pensando en el adulto mayor, teniendo en cuenta que la ciudad está envejeciendo. Esperamos que esta propuesta sea aceptada”.