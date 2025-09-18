El futuro del Hospital San Juan de Dios: El tema de la reunión entre Petro y Galán

Bogotá

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se reunirá con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre la situación del Hospital San Juan de Dios de Bogotá.

“Vamos a hablar de la situación del hospital y cómo se puede avanzar conjuntamente entre la ciudad y el Gobierno para garantizar que se cumplen las decisiones judiciales que ha habido de recuperar el complejo hospitalario”, dijo Galán.

Galán aseguró que, por ahora, se ha trabajado en la recuperación de varios edificios del San Juan de Dios de la mano de RenoBo y el Ministerio de Cultura.

“Vamos a revisar seguramente el caso de la Torre Central, que es una de las más de 20 edificaciones que tiene el Complejo San Juan de Dios y donde queremos trabajar en buscar fórmulas que respeten la ley y que nos permitan avanzar en la recuperación”, añadió el alcalde.

Del mismo modo, el mandatario de la capital se refirió a la propuesta que le hizo la Alcaldía de Bogotá al Gobierno sobre el futuro del Hospital.

“Bogotá le hizo una propuesta al Gobierno Nacional hace unos meses donde le planteamos que el Hospital San Juan de Dios tiene que recuperarse y debería ser una sede especial de una ciudadela sociosanitaria. Esto que implica es pensando en el adulto mayor, particularmente las personas mayores de nuestra ciudad. Debemos tener un sitio especial que investigue y que avance en herramientas de salud para esas personas mayores”, concluyó.