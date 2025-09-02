Inician las obras de edificios patrimoniales del Hospital San Juan de Dios en Bogotá

Bogotá

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano con recursos del Ministerio de Cultura, llevó a cabo la firma de las actas de inicio de obra e interventoría para la intervención de dos edificios patrimoniales del Complejo Hospitalario San Juan de Dios: Santiago Samper y Enfermedades Tropicales, ambos declarados Bien de Interés Cultural y propiedad de la Secretaría de Salud de Bogotá.

Se espera que las obras finalicen en el segundo semestre de 2026. El edificio de Enfermedades Tropicales será intervenido por el Consorcio Prohacer 25, con un presupuesto estimado de 12.928 millones de pesos, mientras que el edificio Santiago Samper estará a cargo del Consorcio SJD 2025, con una inversión aproximada de 12.031 millones de pesos.

Una vez restaurados, ambos edificios estarán destinados a actividades de docencia e investigación en salud.