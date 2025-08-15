Catatumbo: Más de 72 mil personas han salido desplazadas durante siete meses del conflicto

Catatumbo

Las autoridades que conforman el Puesto de Mando Unificado Catatumbo, dieron a conocer en las últimas horas el boletín 141, del 14 de agosto del 2025, con las cifras de las víctimas que ha dejado el conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC.

Hasta la fecha, según las autoridades, 150 personas han sido asesinadas, de las cuales seis son firmantes de paz, tres líderes sociales, nueve menores de edad y 132 particulares.

La fuerza pública ha perdido a 19 de sus hombres. 11 pertenecientes el Ejército Nacional y ocho a la Policía Nacional.

56 personas han salido lesionadas, de las cuáles 24 se encuentran en el municipio de Tibú y 20 más en El Tarra.

Aún continúan desaparecidos seis firmantes de paz, de los cuales tres son de Teorama, dos de Tibú y uno más de El Tarra.

72.716 personas han salido desplazadas del territorio. Cúcuta continúa siendo la ciudad que más ha recibido a las víctimas, con 32.954 personas, 16.596 han llegado hasta Ocaña y 10.298 a Tibú.

2.540 personas aún continúan confinadas y 1.029 personas han sido evacuadas en 69 vuelos humanitarios del Ejército y la Policía Nacional.