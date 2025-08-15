Accidente de tránsito en el Catatumbo deja un contratista de la ANT muerto y dos heridos

Catatumbo

Contratistas de la Agencia Nacional de Tierras - ANT - sufrieron grave accidente de tránsito en la vía que comunica al casco urbano de Convención, con la vereda Llanos de Belén, en Norte de Santander. El hecho dejó un muerto y al menos dos personas más heridas.

“El siniestro se produjo mientras se desarrollaban labores del Acuerdo 315 de Administración de Tierras de la Nación, orientado a reconocer y regularizar la ocupación de tierras baldías en áreas de reserva forestal por parte de familias campesinas del Catatumbo”, indicó la agencia a través de un comunicado.

El víctima del siniestro fue el topógrafo Alejando Rodríguez Urrea. Así mismo el profesional agroambiental Jorge Junior Contreras Álvarez y el conductor del vehículo identificado como Diosemel Ramírez Mora, resultaron heridos y fueron trasladados al hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, donde reciben atención médica.

“La Agencia Nacional de Tierras lamenta profundamente el trágico suceso que enluta a nuestra entidad y al proceso que adelantamos en los territorios. Expresamos, con el mayor respeto, nuestra solidaridad y acompañamiento a la familia, amigos, equipo de trabajo y seres queridos de Alejandro Rodríguez Urrea”.