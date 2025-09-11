Familia de Miguel Uribe visitó el parque El Golfito de Bogotá un mes después de su muerte

En el parque El Golfito, escenario del atentado del 7 de junio, María Claudia Tarazona ofreció declaraciones. (Colprensa - Cristian Bayona).

Este 11 de septiembre, la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, visitó el Parque el Golfito en el barrio Modelia de Bogotá, un mes después de su fallecimiento.

Desde allí, su esposa, María Claudia Tarazona, aseguró: “Que este lugar no sea recordado como el lugar donde mataron a Miguel, que este sea el lugar donde lo recordemos más vivo que nunca”.

Tarazona dio su discurso en el acto de conmemoración acompañada del precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, entre otras personas afines al partido Centro Democrático.

Es preciso recordar que Miguel Uribe Turbay murió por la gravedad de las heridas que le causó un atentado en su contra el pasado 7 de junio, ocurrido en este punto de la ciudad.

¿Qué ha pasado en el caso de Miguel Uribe Turbay?

Desde el atentado contra Miguel Uribe Turbay han sido capturadas siete personas, mientras que las autoridades continúan adelantando las pesquisas para identificar a las personas que dieron la orden para cometer el crimen.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay ocurrió el pasado sábado 7 de junio de 2025, cerca de las 6:15 de la tarde, mientras el senador y precandidato participaba en un encuentro público con simpatizantes y líderes comunitarios en el parque El Golfito.

En ese momento, un joven de 15 años, quien se mezcló entre la multitud, le disparó en varias ocasiones al también senador. Una bala impactó en el parietal izquierdo y otra en el muslo del precandidato Uribe, dejándolo gravemente herido.

A pesar de que el menor intentó huir del lugar, pocos minutos después resultó herido y fue detenido. Actualmente, se encuentra bajo custodia en el Búnker de la Fiscalía, tanto por protección como para garantizar el avance de la investigación.

Posteriormente, las autoridades lograron establecer que el menor no actuó solo.

Entre los otros capturados está Elder José Arteaga, alias ‘El Costeño’, considerado la pieza clave para conectar a los detenidos con los autores intelectuales. También está Katerine Martínez, alias ‘Gabriela’, señalada de entregar el arma homicida al menor de 15 años que disparó contra el senador.

Otros implicados son William González Cruz, alias ‘El Viejo’ o ‘El Hermano’; Carlos Eduardo Mora, conductor del Chevrolet Spark en el que fue trasladada el arma; y Christian González Ardila, señalado de manejar la moto para sacar al sicario del lugar del crimen.

