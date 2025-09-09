La Unión Europea mostró su apoyo a Colombia para alcanzar la paz tras el asesinato de Miguel Uribe

La alta representante de la UE para la Política Exterior Europea, Kaja Kallas, mostró este martes 9 de septiembre su apoyo al Gobierno colombiano para alcanzar la paz, tras el asesinato del candidato electoral, Miguel Uribe, pero evitó responder a los llamamientos de una parte del hemiciclo europeo (Partido Popular Europeo y los Conservadores y Reformistas Europeos) que pidió la inclusión de los grupos disidentes de las FARC y el Cartel de los Soles dentro de la lista europea de organizaciones terroristas.

“El éxito del proceso de paz de Colombia continúa siendo la principal prioridad de la UE”, aseguró Kallas en referencia al acuerdo entre el Gobierno colombiano y esta guerrilla en el año 2016, tras más de 50 años de conflicto armado.

La máxima representante prometió aumentar la cooperación con Colombia tanto desde el punto de vista policial como económico y reiteró la oferta europea de enviar una misión electoral ante los próximos comicios que celebrará el país este año, si bien recordó que la oleada de violencia no puede hacer olvidar los logros conseguidos.

Kallas participó este martes en un debate celebrado en el hemiciclo europeo para analizar la situación de Colombia tras el asesinato del senador y aspirante presidencial colombiano, Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio.

El eurodiputado Gabriel Mato, del Partido Popular Europeo, aseguró que el asesinato de Uribe no había sido un “acto aislado” y culpó también al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de su “alianza con el narcotráfico” y su papel a la hora de permitir que las disidencias de las FARC se refugien en el país.

Por eso solicitó que tanto estas disidencias como el Cartel de los Soles -organización de narcotraficantes venezolana- sean incluidos en la lista europea de organizaciones terroristas.

La eurodiputada socialista Leyre Pajín pidió que" los fines electoralistas" no destruyan lo conseguido hasta el momento y que la polarización no afecte a la propia Eurocámara y acabe debilitando la “unidad de acción”.

Por su parte, Anthony Smith, de la Izquierda Unitaria Europea, instó a analizar “las causas fundamentales” de la violencia, entre las que citó a la pobreza y exclusión social y acusó a la derecha y extrema derecha “de la instrumentalización del terrorismo con fines electorales”.

Este jueves los grupos políticos de la Eurocámara votarán una resolución.

