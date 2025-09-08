El Supremo de EE.UU. permitió arrestos migratorios en Los Ángeles tras recurso de Trump
El máximo tribunal estadounidense se puso del lado del Gobierno del presidente Donald Trump que apeló el fallo de un juez federal que detuvo en julio pasado las redadas migratorias en Los Ángeles, basadas en la apariencia de las personas, el idioma que hablan, o su trabajo.
La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a los agentes de inmigración a detener en Los Ángeles a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, al suspender un fallo temporal que impedía arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable.
Noticia en desarrollo.
