Internacional

El Supremo de EE.UU. permitió arrestos migratorios en Los Ángeles tras recurso de Trump

El máximo tribunal estadounidense se puso del lado del Gobierno del presidente Donald Trump que apeló el fallo de un juez federal que detuvo en julio pasado las redadas migratorias en Los Ángeles, basadas en la apariencia de las personas, el idioma que hablan, o su trabajo.

Referencia de migración y Donald Trump. Foto: Travel Wild, SAUL LOEB/AFP via Getty Images.

Referencia de migración y Donald Trump. Foto: Travel Wild, SAUL LOEB/AFP via Getty Images.

La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes a los agentes de inmigración a detener en Los Ángeles a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, al suspender un fallo temporal que impedía arrestos basados en prejuicios raciales o sin una causa razonable.

Noticia en desarrollo.

Escuche W Radio en vivo aquí:

Gabriela Delgado: de la bulimia a crear un espacio seguro para hablar y sanar

25:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad