Descertificación no afecta estabilidad de la economía y se mantendrá el crecimiento: MinHacienda

El Ministerio de Hacienda se pronunció sobre la decisión que tomó el Gobierno de Estados Unidos de descertificar al país en la lucha contra el narcotráfico y señaló que esto no afecta “la estabilidad macroeconómica de la economía colombiana y se mantendrá la senda de crecimiento económico”.

“El mercado cambiario se mantiene a la baja y los mercados internacionales siguen mostrando confianza en la economía colombiana, con efectos marginales que ya habían sido descontados por los inversionistas internacionales”, afirmó la cartera en un comunicado.

Asimismo, el Ministerio afirmó que seguirá trabajando en la consolidación y apertura de nuevos mercados internacionales, ampliando las relaciones con las bancas multilaterales y sosteniendo el plan de mediano plazo para la administración y manejo de la deuda interna y externa.

“La fortaleza de nuestra economía nos permite ver el horizonte con tranquilidad y confianza, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro y la comprensión de los Pueblos y Gobiernos del mundo”, remató en la comunicación.

Escuche W Radio en vivo: