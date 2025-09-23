Esta es la agenda de Petro este 23 de septiembre en su participación en la Asamblea ONU

Este martes 23 de septiembre, el presidente Gustavo Petro adelantará una agenda en Nueva York en el inicio de las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Petro intervendrá ante la plenaria de la ONU a las 3:45 de la tarde (hora de Colombia), donde presentará su visión sobre los principales desafíos globales, en especial la crisis climática y la política antidrogas tras la descertificación del país.

Además de su discurso, Petro sostendrá varios encuentros bilaterales durante la jornada según Casa de Nariño:

10:30 – 11:00 a. m.: Reunión con el príncipe heredero de Kuwait, Sheikh Sabah Khaled Hamad AlSabah.

11:00 – 11:30 a. m.: Encuentro con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

12:30 – 1:00 p. m.: Reunión con el presidente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), Sergio Díaz-Granados.

3:00 p. m.: Participación en el evento “Mecanismo de Bosques Tropicales para Siempre” (TFFF).

5:10 – 5:30 p. m.: Encuentro con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Previo al inicio de la Asamblea de la ONU, Petro reiteró su propuesta de una fuerza de paz para acabar el genocidio en Gaza. “Si me toca decirle a China que ponga los destacamentos, se lo solicito, porque los ejércitos de Europa se han rendido ante Hitler”.

El presidente Petro fue enfático en decir: “yo me rebelo como presidente descertificado. Acabar el genocidio significa una fuerza armada de paz de Naciones Unidas, sin la Europa genocida, sin Estados Unidos genocida”.

Por eso, cuestionó que, cada vez que se pide que se acabe el genocidio en Palestina, “contestan con ‘bla, bla, bla’. Y cuando llega el momento en el Consejo de Seguridad, bloquean para que sigan matándose los niños. No puede mirar la ONU la cara de la humanidad, nadie lo va a acabar por generaciones”.

“¿Es democracia o el comienzo de la barbarie?”: Petro cuestionó decisión de descertificación

El presidente Gustavo Petro participó en el diálogo de alto nivel sobre soluciones para la financiación climática: Renovar el dinamismo y el apoyo político antes de la COP30. Allí, el mandatario se refirió a la decisión de los Estados Unidos de descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Yo soy un presidente descertificado por un gobierno extranjero. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero descertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo (…) ¿eso es democracia o el comienzo de la barbarie, no descertificado mi Ejército ni mi policía sino la persona, el presidente de Colombia por elección popular. La política internacional de drogases sobre drogas, no sobre personas”.

Además, el presidente Petro dijo que Naciones Unidas es cómplice en la decisión, pero además también en lo que está ocurriendo en el mar Caribe con los ataques de Estados Unidos embarcaciones que asegura el gobierno Trump transportaban droga. “Han caído misiles sobre jóvenes desarmados, entonces están asesinando jóvenes con misiles por orden de un presidente que es de los Estados Unidos (…) no es solo la descertificación personal a Petro, es el asesinato de más de 15 jóvenes”.