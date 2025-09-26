Videos: así se salieron varias delegaciones en medio del discurso de Netanyahu en la ONU

Este viernes, 26 de septiembre, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, subió al escenario y tomó la palabra en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, ante millones de espectadores en todo el mundo, gran parte de las delegaciones de países abandonaron el escenario.

Por parte de Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio se fueron del lugar. Márquez levantó su puño izquierdo mientras abandonaba el recinto.

En algunos planos se muestra que el lugar quedó con pocas personas tras la acción de los líderes en contra de Netanyahu.

Estos son los videos del momento en el que varias delegaciones se retiraron de la Asamblea General de la ONU cuando hablaba Netanyahu:

#NoticiaW | La delegación de Colombia abandonó la plenaria de la Asamblea General de la ONU durante la intervención de Israel “porque no podemos legitimar con nuestra presencia un discurso que justifica la guerra y la ocupación”. pic.twitter.com/gfomxqke2R — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 26, 2025

🔴 ÚLTIMA HORA | La mayoría de los países abandonan la Asamblea General de la ONU a la llegada de Netanyahu https://t.co/5QtX3U1mzW pic.twitter.com/oHJvcSNuKP — EL PAÍS (@el_pais) September 26, 2025

Netanyahu's audience for his speech at the UN. pic.twitter.com/Oc53M18T8y — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

Some footage and photos of the diplomatic walkout when #Netanyahu came to the podium to deliver his #UNGA speech. I am told that it is not a coincidence that #Israel is speaking first today as the walkout would have been even bigger later in the day when more diplomats were in… pic.twitter.com/Un3Zb54Typ — Rami Ayari (@Raminho) September 26, 2025

