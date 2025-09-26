Videos: así se salieron varias delegaciones en medio del discurso de Netanyahu en la ONU
En imágenes quedó el momento en que varias delegaciones, incluyendo la de Colombia, abandonan el recinto cuando toma palabra Benjamín Netanyahu.
Este viernes, 26 de septiembre, el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, subió al escenario y tomó la palabra en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, ante millones de espectadores en todo el mundo, gran parte de las delegaciones de países abandonaron el escenario.
- Vea aquí: Delegación de Colombia se retiró de la Asamblea General de ONU en intervención de Netanyahu
Por parte de Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez y la canciller Rosa Villavicencio se fueron del lugar. Márquez levantó su puño izquierdo mientras abandonaba el recinto.
En algunos planos se muestra que el lugar quedó con pocas personas tras la acción de los líderes en contra de Netanyahu.
Estos son los videos del momento en el que varias delegaciones se retiraron de la Asamblea General de la ONU cuando hablaba Netanyahu:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles