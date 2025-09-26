¿Traslado por castigo? Jefe de Misión ante la ONU fue enviado a Uruguay en plena Asamblea General

El embajador Juan José Quintana, quien es embajador de carrera y estaba al frente de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas, fue trasladado inesperadamente a Uruguay, en plena Asamblea General de ese organismo.

Según fuentes, el presidente Gustavo Petro habría dado la orden de reubicarlo en la Embajada en Uruguay pues, aparentemente, no habría quedado contento con el turno que le correspondió para intervenir ante la Asamblea. Conforme a la información conocida por La W, el primer mandatario quería ser primero y le correspondió el turno 24, contando las intervenciones de jefes de Estado desde la mañana del martes 23 de septiembre.

El traslado se concretó con la resolución 11934 del 24 de septiembre pasado, es decir un día después del sonado discurso de Petro, y cuando seguía en desarrollo la Asamblea.

La W consultó a la Cancillería, la cual señaló que se trata de un “movimiento normal”. Mientras tanto, fuentes de la Casa de Nariño aseguran que el primer mandatario sí quedó inconforme con lo sucedido y que también podrían venir ajustes en la oficina de Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores.