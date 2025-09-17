¿Qué pasa si la visa se vence mientras está en Estados Unidos? Esto dice la Embajada

Estados Unidos, sin lugar a dudas, es uno de los destinos soñados por muchos colombianos que incluso lo ven como un lugar perfecto para la migración debido al mejoramiento de calidad de vida, oportunidades laborales, económicas y hasta educativas.

También hay quienes únicamente lo ven como un territorio que quiere conocer de principio a fin como simples turistas.

Puede leer: Requisitos para renovar visa americana en Colombia 2025: proceso en la embajada y pasos explicados

Según datos de Anato, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los colombianos que viajan al exterior por motivos de turismo, viajes y/o negocios. De acuerdo a lo observado por la agremiación de las agencias de viaje, al cierre de 2023, 5.174.032 de colombianos viajaron al exterior, lo que significó un aumento del 5%, con relación al registro de 2022, que alcanzó los 4.930.739.

En ese sentido, la visa americana es un documento esencial para los colombianos que desean viajar a los Estados Unidos. Ya sea por turismo, negocios o estudios, este documento permite a los ciudadanos colombianos ingresar legalmente al país norteamericano.

¿Qué pasa si la visa se vence mientras está en Estados Unidos?

De acuerdo con la Embajada, en caso de que la visa americana se venza estando en Estados Unidos, el turista no tendrá ningún problema siempre y cuando el oficial de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección Fronteriza (DHS) en el puerto de entrada lo admitiera en Estados Unidos por un período específico y se tenga este registro.

Las autoridades migratorias registran su período de estadía autorizado en su sello de admisión o en el Formulario I-94 impreso, llamado Registro de Entrada/Salida, con el que “podrá permanecer en Estados Unidos durante su período de estadía autorizado, incluso si su visa vence durante su estancia”.

Siendo así, advierten que es muy importante mantener el sello de admisión o Formulario I-94 impreso dentro de su pasaporte, pues este es el que documenta su estadía autorizada y constituye el registro oficial de su permiso para permanecer en Estados Unidos.

¿Cuántas veces puede entrar y salir de Estados Unidos en un año como turista?

Las autoridades estadunidenses son muy estrictas con los tiempos de estadía de los extranjeros en el país, precisamente por eso es muy importante ser honestos con las autoridades.

La visa B2 les permite a los visitantes colombianos estar por 180 días o 6 meses máximo en el país. Sin embargo, el tiempo final de estadía lo determinará la autoridad pertinente a la hora de entrar a los Estados Unidos. Solo ellos determinan el tiempo final permitido en cada caso.

Le puede interesar: Este es el valor en pesos colombianos de la visa americana de turista 2025: No es reembolsable

En cuanto a la cantidad de veces que puede entrar al país, no existe un límite de viajes, siempre y cuando tenga la visa de turista vigente. Ahora, no se recomienda hacer viajes muy seguidos o muy cercanos, porque hacerlo puede levantar sospechosas y dudas.