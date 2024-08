¿En qué se diferencia la visa B2, F2 y J1? Usos de cada una y cómo tramitarlas

Viajar y visitar Estados Unidos es el sueño de muchos colombianos, ya sea con motivos de turismo, educación, trabajo, negocios o incluso, la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Sin embargo, para nadie es un secreto que hay un gran obstáculo para ingresar al territorio americano: la visa. El visado es el documento y el requisito más importante para las autoridades migratorias, pues es el que permite verificar su actividad legal dentro de ese país.

La solicitud de la visa es, para muchos, el trámite más complicado de lograr, pues además de que las citas para las entrevistas están a más de dos años, cabe la posibilidad de que salga denegada.

Siendo así, es importante que tenga en cuenta que existen varias categorías de visa americana, algunas son para turismo, otra para negocios, otros para estudiantes, entre otras.

Para el caso de los ciudadanos no inmigrantes, es decir que van por un plazo de tiempo determinado, existen los siguientes tipos de visa.

Visas de No-Inmigrante

Visas de Tipo Oficial y Diplomáticas (A/G)

Visa Negocios y Turismo (B1/B2)

Visa Empleados/as Domésticos/as (B1)

Visa Miembro de Tripulación Comercial o Tripulante de Vuelo (C-1/D)

Visa Viajero en Tránsito a través de los EE.UU. (C1)

Visa de Trabajo dentro del Tratado de Libre Comercio (H1B1)

Visa Inversionista en los Estados Unidos (E1/E2)

Visa de Estudiante en los Estados Unidos (F1 o M1)

Visa Miembro de Organización Internacional (G, G1, G2, G3, G4)

Visa Empleo Basado en Petición (H, L, O, P, Q, R)

Visa Prensa y Medios (I)

Visa de Visitante de Intercambio (J1)

Cita para Grupos

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Colombia, hay muchas categorías de visa disponibles para visitantes extranjeros a los Estados Unidos, es por eso que recomiendan revisar los detalles de cada una de estas para determinar qué categoría se adapta mejor con sus necesidades.

¿En qué se diferencia la visa B2, F2 y J1?

Visa B2

La visa B1 o B2 son para rodas aquellas personas que viajen a Estados Unidos por turismo o negocios. Este documento es personal e intransferible, es decir que todos los solicitantes de visa, incluso los niños y bebés, deben contar con su propia visa.

La visa B2 se da a todos los turistas de negocios que “entran temporalmente por placer”.

“Las personas que piensan viajar a los EE.UU. con un propósito diferente tal como son los estudiantes, trabajadores temporales, miembros de tripulaciones, periodistas, etc., deben solicitar una visa diferente en la categoría apropiada”, señala el documento.

Requisitos para obtener la Visa B2

Demostrar que el propósito del viaje es entrar a los Estados Unidos por negocios o placer.

Deben tener soportes que demuestren que piensan permanecer por un período específico y limitado.

Tienen residencia fuera de los Estados Unidos, como también otras obligaciones vinculantes que aseguren su regreso.

Visa F2

La Visa F2 no aparece en el listado de visas de no inmigrantes, debido a que esta hace parte del visado para Estudiantes Académicos y Vocacionales. Sin embargo, son otorgadas a los estudiantes no inmigrantes, es decir, a los que van a Estados Unidos como parte de un intercambio de alguna institución o con un tiempo de permanencia establecido.

La F2 tiene un vínculo importante con la visa F1, debido a que se le da a alguien que viaja junto al titular de la visa F1.

La F1 la tienen los estudiantes del intercambio o estudiantes no inmigrantes, y la F2 la adquieren los cónyuges e hijos de los que cuentan con la visa F1.

Requisitos para obtener la Visa F2

Los hijos menores de 21 años del titular de la visa F1 deben presentar el registro civil de nacimiento para certificar el vínculo familiar.

de nacimiento para certificar el vínculo familiar. Para el caso de que sea la pareja del titular de la F1, debe demostrar una unión marital a través de un certificado de matrimonio .

Demostrar que tiene los recursos suficientes para mantener a su hijo, familia o cónyuge.

Visa J1

Esta visa se otorga a todos los visitantes de intercambio, es decir, aquellos que “tengan la intención de participar en un programa aprobado con el propósito de enseñar, instruir o dar conferencias, estudiar, observar, realizar investigaciones, consultar, demostrar habilidades especiales, recibir capacitación, o recibir educación o formación médica de posgrado”, dice el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Los que aplican para este documentos son: Profesores o académicos, asistentes de investigación, estudiantes, aprendices, maestros, especialistas, Au Pairs y consejeros de campamento.