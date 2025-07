¿Si pierdo el pasaporte debo volver a sacar la visa para Estados Unidos? Esto dice la Embajada

Perder el pasaporte antes de un viaje es una situación altamente estresante para cualquier persona, en especial si el documento contiene una visa como la de Estados Unidos, cuyo trámite es largo y costoso.

En estos casos, es frecuente que los colombianos se pregunten si en ese caso necesitan volver a realizar todo el proceso de la visa desde ceros –incluyendo el formulario y la entrevista– y pagar nuevamente para obtenerla.

Si usted tiene planeado viajar a Estados Unidos, pero ha perdido su pasaporte y este contenía su visa, tenga en cuenta lo que dice la Embajada de este país al respecto. Eso sí: evite organizar viajes mientras no tenga la visa físicamente adherida al nuevo documento.

¿Si pierdo el pasaporte debo volver a tramitar la visa para Estados Unidos?

La Embajada de Estados Unidos en Colombia ha detallado el procedimiento que deben seguir las personas que han perdido o dañado el pasaporte donde la tenían adherida.

Si una persona pierde su pasaporte, pero este tenía estampada una visa vigente, este permiso sigue siendo válido siempre y cuando no haya sido revocado por las autoridades de este país. Sin embargo, como no se tiene el documento físico que contiene la visa, la persona no podrá usarla para ingresar al país, ya que no se acepta una visa fotocopiada ni digital.

Para recuperar la visa de Estados Unidos al viajar a este país, la persona primero debe obtener un nuevo pasaporte y luego gestionar el proceso para transferir o reimprimir la página correspondiente.

Así lo indica la Embajada en su página oficial:

“Si pierde un pasaporte que contiene una visa estadounidense válida, debe solicitar un nuevo pasaporte colombiano y posteriormente iniciar el proceso para reemplazar la visa”.

¿Cómo tramitar una nueva visa si perdí mi pasaporte?

El primer paso para tramitar una nueva visa en caso de haber perdido el pasaporte es solicitar uno nuevo ante la Cancillería de Colombia o en un consulado colombiano en el exterior.

Este procedimiento requiere presentar su cédula original y la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional para notificar la pérdida o el robo de este documento.

La Cancillería establece que, si el pasaporte fue extraviado o hurtado, “deberá presentar la denuncia ante la autoridad competente (Policía o Fiscalía) y, posteriormente, podrá solicitar un nuevo pasaporte.”

Una vez obtenido el nuevo pasaporte, podrá continuar con el trámite ante la Embajada de Estados Unidos.

¿Debo volver a hacer todo el proceso para pedir la visa si perdí mi pasaporte?

La Embajada señala que, en la mayoría de los casos, no es necesario volver a diligenciar una solicitud DS-160 completa ni presentar la entrevista, pues usted debe solicitar el “reemplazo” de visa.

Sin embargo, tenga en cuenta que sí debe pagar la tarifa consular. Para visas de turismo (B1/B2), la tarifa en 2025 es de US$185 ($746,338 pesos colombianos), aunque los valores están sujetos a cambios cada año y se deben consultar en la página oficial: https://co.usembassy.gov/es/visas-es/

Además, tendrá que proporcionar una serie de documentos requeridos que son los siguientes:

El nuevo pasaporte .

. La denuncia que certifica la pérdida o robo.

que certifica la pérdida o robo. Una carta explicativa.

explicativa. Una fotografía reciente tipo visa acorde con los requisitos del Departamento de Estado.

Cuando la Embajada de Estados Unidos en Colombia reciba estos documentos y verifique que la información suministrada es verídica, estampará la visa en el nuevo pasaporte.

Tenga en cuenta que la Embajada puede analizar el historial de la persona para confirmar si era titular de una visa válida. Además, la entidad se reserva el derecho de aprobar o negar la reemisión según la revisión de antecedentes y el historial migratorio de la persona.

