Colectivos alertan sobre aumento sostenido de crímenes contra mujeres en el Atlántico

Programa de protección a mujeres en riesgo de feminicidio. Foto: Alcaldía de Medellín.

Barranquilla

Colectivos de mujeres han emitido alertas por el aumento sostenido de crímenes contra la población, durante este año 2025 en el departamento del Atlántico.

De acuerdo con la Red de Mujeres del departamento, ya son 44 las víctimas mortales de hechos violentos en el territorio.

El último caso y que ha generado consternación, ocurrió en el municipio de Sabanalarga, cuando una mujer identificada como Dayana Díaz Carrillo de 40 años, fue asesinada al interior de una vivienda.

Al parecer, el hecho estaría relacionado con extorsiones de las que sería víctima un familiar de la mujer.

La grave situación se registró cuando, el presunto sicario ingresó al inmueble e intentó accionar un arma de fuego contra la suegra de Díaz Carrillo.

En ese momento, la mujer se interpuso, recibiendo las balas.

Aunque fue auxiliada por vecinos del sector y llevada a un centro de salud, posteriormente se confirmó su deceso por la gravedad de las lesiones.