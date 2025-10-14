Centro Democrático anunciará su candidato único a la Presidencia el 28 de noviembre

Tras una reunión de todos los precandidatos del Centro Democrático en la oficina de la senadora Paloma Valencia en el Congreso, el director de ese partido, Gabriel Vallejo, anunció que se fijó para el próximo 28 de noviembre la fecha en la que se dará a conocer a su candidato único a la presidencia.

La reunión terminó sobre las 2:00 p.m. y asistieron Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra, Miguel Uribe Londoño, y Vallejo, en representación de las directivas de la colectividad.

Vallejo señaló lo siguiente:

“Lo primero es poderle decir a los colombianos que el 28 de noviembre el partido Centro Democrático anunciará quién será su candidato a la Presidencia de la República. Esta es una fecha muy importante, creo que había ansiedad en nuestra militancia, en el país uribista. Y este es el consenso al que han llegado nuestros candidatos”.

El mecanismo que se mantendrá para la elección del candidato será una encuesta internacional, pero, según Vallejo, todavía falta definir algunos detalles: “Básicamente lo que se había decidido es que será una encuesta, faltan al final los detalles, cómo será. Pero bueno, aquí lo más importante era poder establecer esta fecha”.

Ahora, ese candidato se enfrentaría, posiblemente, a otros aspirantes de sectores afines, en una consulta en marzo del 2026. Allí suenan nombres como los de Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella.

Durante el anuncio, Vallejo también se refirió a la seguridad de los miembros del partido:

“No hay garantías para la oposición. Nosotros de manera permanente recibimos amenazas, no solamente a los precandidatos presidenciales sino a nuestros líderes políticos (…) nos encomendamos a mi Dios y a la Virgen, porque no hay otra manera de hacer frente a esta situación tan grave”.

