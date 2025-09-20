Gabriel Vallejo y logos del Centro Democrático y Cambio Radical. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / X @CeDemocratico y @PCambioRadical

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Tema de posible coalición no se tocará: director de Centro Democrático por cumbre con Cambio Radical

Gabriel Vallejo, director nacional del Centro Democrático, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre la Cumbre de Partidos de Oposición al Gobierno Petro, encuentro en el que estarán con los voceros y la bancada de Cambio Radical.

¿Cuál es la intensión del acercamiento a Cambio Radical?

Aunque no descartó el tema de una posible coalición, aclaró que en la cumbre no se tocará el tema. Además, mencionó que el Centro Democrático ha dialogado con varios sectores políticos de cara a las siguientes elecciones.

“Por lo pronto, el tema de posibles coaliciones no se tocará. Es natural que, previo al ejercicio electoral, los partidos comencemos a conversar”, afirmó.

Vallejo también mencionó que están enfocados en sacar el candidato presidencial entre mediados de diciembre e inicios de enero de 2026.

Asimismo, se refirió a las listas del partido para el siguiente Congreso de la República, destacando que, según la ley colombiana, dos partidos tan grandes como Cambios Radical y Centro Democrático no pueden unirse. Por eso, aseguró que ambos partidos tendrán sus propias listas al Senado.

“El encuentro estará centrado en el remate de la agenda legislativa. Actualmente, hay proyectos que cursan y nos tienen preocupados.

Tensiones en el Centro Democrático por incidente entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal

El director del Centro Democrático aseguró que el proceso de elección del candidato de la colectividad no ha sido fácil.

“Hay que decir que antes del atentado a Miguel Uribe Turbay había diferencias entre los candidatos, pero es normal (…). Más allá de cualquier diferencia, nos duele todo lo que ocurrió con Miguel, no hay un solo día en que no pensemos en el magnicidio”, expresó.

“Desde el primer momento del ataque hemos tratado de ser respetuosos para evitar instrumentalizar la muerte como un tema político”, añadió.

Concluyó diciendo que, por el bien del Centro Democrático y de Colombia, espera que “se calmen las aguas”.

Reviva la entrevista completa aquí: