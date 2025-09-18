Desde Cambio Radical, 53 políticos le piden a Germán Vargas Lleras que sea candidato presidencial

Al menos 53 políticos, entre diputados y concejales de Cambio Radical, de Bogotá y Antioquia, enviaron una carta al exvicepresidente Germán Vargas Lleras para pedirle que se postule como candidato a la Presidencia para las elecciones de 2026.

“Requerimos para Colombia un liderazgo firme, capaz de recuperar el respeto por las instituciones (…) Ese liderazgo solo puede venir de usted, doctor Germán Vargas Lleras. Sus logros en los distintos cargos que ha ocupado, su capacidad de gestión y su temple lo diferencian de cualquier otro dirigente”, escribieron en la carta.

Los firmantes también aseguraron que Colombia atraviesa una de las peores “tormentas” y responsabilizaron al actual Gobierno de haber “polarizado al país” y “fracturado sus instituciones con confrontaciones con el Congreso, descalificaciones a las Altas Cortes y gremios, cercanía con el régimen venezolano y “provocaciones frente a Estados Unidos”.

Y finalizaron diciendo que “hoy Colombia clama por un rumbo claro” y que Vargas Lleras “simboliza la esperanza de un país que se niega a rendirse frente a la crisis y que está listo para levantarse con dignidad”.

Algunas de las firmas son las de Rolando González, concejal de Bogotá; diputados de Cundinamarca, y concejales de Antioquia.

Ahora, Vargas Lleras estaría retomando de lleno sus actividades políticas tras haber superado algunos problemas de salud, e incluso varios procedimientos quirúrgicos en Estados Unidos.

Según fuentes consultadas, tras su regreso a Colombia, se le ha visto “muy bien” y activo en reuniones políticas. De hecho, estaría evaluando la posibilidad de presentar su aspiración presidencial en los próximos meses y tomaría una decisión antes de octubre.

Incluso se ha mencionado que podría estar explorando la posibilidad de organizar, junto con el Centro Democrático y otros sectores de oposición, una consulta para escoger un candidato único a la Presidencia en 2026.