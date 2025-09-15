María Fernanda Cabal negó haber “amenazado” a viuda de Miguel Uribe: “Nada de lo que dijo vino de mí

María Fernanda Cabal negó haber “amenazado” a María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe: “Nada de lo que dijo vino de mí.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, se pronunció en la noche de este domingo, 14 de septiembre, luego de que María Claudia Tarazona, esposa del asesinado senador Miguel Uribe Turbay, sugiriera en una entrevista con RCN Noticias que la congresista la amenazó y que portaba un micrófono cuando se acercó a saludarla en la cámara ardiente en el Capitolio Nacional.

Cabal aseguró: “Con todo respeto y con sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, me permito aclarar a la ciudadanía que: En efecto, cuando me acerqué a saludarla, llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente”.

La senadora también agregó que “en medio del dolor por la partida de Miguel Uribe, asistí al Capitolio por consideración y respeto”, y que le sorprendieron las afirmaciones de Tarazona porque “ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel”.

Por lo que aseguró que “ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí. Miguel y yo competíamos; teníamos una emulación; compartíamos principios fundamentales. También había discrepancias. Y, con profundo dolor por el atentado, fui solamente a saludar a su señora y a su familia”.

#NoticiaW | Senadora y precandidata María Fernanda Cabal respondió a María Claudia Tarazona, esposa del senador asesinado Miguel Uribe Turbay: “Ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”, aseguró. pic.twitter.com/a7DzYtZ4R0 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 15, 2025

