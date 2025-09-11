Petro responde al Parlamento Europeo y dice que asesinos de Miguel Uribe Turbay viven en Europa

El Parlamento Europeo señaló este jueves, 11 de septiembre, que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay no es una tragedia aislada, sino “parte de un clima más amplio de intimidación y violencia política en Colombia”. Esto, en el marco de la aprobación de una resolución en la que, entre otras cosas, pide al presidente Gustavo Petro reconocer la existencia del Cartel de los Soles.

Pues, el presidente Petro respondió al Parlamento Europeo, en medio de un discurso desde Popayán, en el Cauca, en donde también firmó el “Pacto Territorial Cauca: Por la Transformación Territorial y la consolidación de la Paz”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que los “posibles asesinos del senador Miguel Uribe Turbay viven en Europa (…) a esos señores parlamentarios de derecha europeos los engañaron”. Y agregó que “no es por el discurso de Petro que mataron al senador”.

De hecho, aseguró que, quienes se manifestaron desde Europa son “parlamentarios de derechas, que los engañaron o no saben leer, no saben entender nuestro país; como no entendieron los castellanos que llegaron a caballo matando millones de indígenas en estas tierras de América”, dijo.

Igualmente, insistió en que los indicios señalan que “al senador Miguel Uribe Turbay lo mató la mafia, y esa mafia vive en Europa, no aquí en Colombia. Señores parlamentarios europeos, el posible asesino del senador Uribe Turbay vive en Europa: uno está viviendo en Madrid y otros vivían en Dubái”.

Finalizó con lo siguiente: “No nos insulten porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo”.

#NoticiaW | Presidente Gustavo Petro (@petrogustavo ) aseguró que los “posibles asesinos del senador Miguel Uribe Turbay viven en Europa (…) a esos señores parlamentarios de derecha europeos los engañaron”. Y agregó que “no es por el discurso de Petro que mataron al senador”.… pic.twitter.com/jRxjUnndpt — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 11, 2025

Noticia en desarrollo...