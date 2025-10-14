Vehículo de la campaña política de Abelardo de la Espriella fue incinerado en Norte de Santander
La acción violenta no dejó personas heridas.
Norte de Santander
Un vehículo de la campaña política de Abelardo de la Espriella fue incinerado en la vía que comunica a los departamentos de Norte de Santander y Arauca.
El hecho se presentó la madrugada de este martes 14 de octubre, en el sector conocido como Fundame, a pocos metros de la salida al alto de Mejue, sobre la vía secundaria que comunica a los municipios de Chinácota con Toledo.
Más información
W Radio pudo conocer que cuatro hombres armados, salieron al paso del vehículo, donde se transportaba Juan Carlos Santamaría en compañía de varios escoltas. Los obligaron a bajarse del vehículo y posteriormente incineraron el automotor.
Esta persona, al parecer, se dirigía a Arauca para adelantar el proceso de recolección de firmas, que a nivel nacional se lleva a cabo y que busca lograr la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia.
De momento se desconoce quienes serían los autores de esta acción violenta registrada en las vías de Norte de Santander.