PGN abrió investigación a concejal de Centro Democrático por presuntas amenazas a manifestantes

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, por cuenta de los videos en los que se le ve encarando con un bate a manifestantes en favor de Palestina.

El cabildante del Centro Democrático será indagado en vista de que tales comportamientos podrían constituir una infracción a su comportamiento debido como servidor público, además elegido por voto popular.

“La actuación del ente de control busca esclarecer si estas conductas constituyen faltas disciplinarias, dada la responsabilidad” agregó la Procuraduría.

El Ministerio Público conoció de dichos hechos ocurridos el pasado 7 de octubre en el barrio El Poblado de Medellín, en donde Rodríguez es apreciado junto a otro grupo de personas andando con un bate de béisbol en la mano mientras enfrentaba cara a cara a algunos manifestantes.

Con la apertura de la investigación vendrá la práctica de pruebas con miras a definir si el concejal es llamado a juicio disciplinario.