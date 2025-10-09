“Ninguna pared justifica la violencia”: José Luis Marín sobre ataques a manifestantes en Medellín

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El pasado martes, 7 de octubre, se presentaron marchas a favor de Palestina en varias ciudades del país, aunque en términos generales las manifestaciones transcurrieron en pasa y con normalidad, la polémica llego desde Medellín cuando un concejal de dicha ciudad, aparentemente salió con un bate de beisbol y arremetió contra algunos manifestantes.

Se trata del concejal del Centro Democrático, Andrés Rodríguez, quien apareció en la movilización con un bate, asegurando que estaba dispuesto a defender la propiedad privada.

Es por eso por lo que el concejal José Luis Marín, del Pacto Histórico, pasó por los micrófonos de W Sin Carreta y dio su opinión de lo sucedido.

¿Qué opina del accionar del concejal Andrés Rodríguez?

De acuerdo con Marín, las actitudes de Rodríguez son aberrantes y aseguró, “los servidores públicos tenemos responsabilidades que cumplir, un concejal no puede ir por la calle incentivando la violencia con un bate”. Además, aseguró que no es la primera vez comenté este tipo de hechos.

“Andrés Rodríguez hostiga la diferencia, agrede y no debería estar en el recinto”, dijo

¿Qué pasó con los gestores de seguridad?

Ante esto, Marín afirmó que es un cuerpo creado por la Alcaldía de Federico Gutiérrez y que compuesto por veteranos de la Fuerza Pública, “muchos de ellos ideologizados en contra del Gobierno (…) vemos como con correas en mano agreden manifestantes”

Por otra parte, aseguró que rechaza las actitudes de algunos manifestantes que hicieron grafitis en algunos sectores de la ciudad. No obstante, aseguró que no corresponden a las acciones de los gestores.

“De ninguna manera, un muro o una pared justifica que servidores públicos golpeen manifestantes y supervisores de derechos humanos”, sentenció.

