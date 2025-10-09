Andrés Rodríguez, el concejal de Medellín que amenazó con un bate a manifestantes. Foto: Captura de video

Concejal de Medellín que amenazó con bate a manifestantes: “Hice lo que la gente estaba pidiendo”

El concejal de Medellín Andrés ‘el Gury’ Rodríguez conversó con W Sin Carreta acerca de la protesta realizada el pasado 7 de octubre, en apoyo a Palestina, la cual terminó en disturbios y fuertes enfrentamientos entre personas que alteraban el orden público y las autoridades.

Cabe recordar que Rodríguez fue blanco de críticas en redes sociales tras haber aparecido en la movilización portando un bate de béisbol e increpando a algunos manifestantes.

Al respecto, el concejal Rodríguez advirtió que, en el pasado, él y sus aliados políticos se han dedicado “durante mucho tiempo a enfrentar a la primera línea”, pues consideró que lo que se observó en las protestas de ayer “es lo mismo que pasaba en el año 2020-2021, antes de la campaña presidencial de Gustavo Petro, que fue la forma de hacer campaña: quemar el país, destruirlo todo”.

Para el concejal de Medellín, sus acciones fueron “lo que la ciudadanía estaba esperando que alguien hiciera (...) hice lo que la gente estaba pidiendo”.

“Yo tengo denunciados a todos los miembros de la primera línea, de quienes ya sabemos sus identidades, sus nombres, dónde viven y demás. Ellos me han hecho persecuciones, perfilamientos, hostigamientos y, de hecho, me han amenazado y reparten planfletos en todas las universidades públicas con mi nombre”, relató.

En cuanto a la razón por la que decidió hacerse presente en la manifestación blandiendo un bate, el concejal explicó: “Yo iba hacia mi casa, pero decidí desviarme (…) cuando me empiezan a mandar videos de que estaban vandalizando todo y agrediendo a funcionarios y servidores públicos”.

Una vez en el sitio, agregó, él decidió grabar a las personas que vandalizaban un restaurante: “Cuando observo que se toman la zona donde queda el McDonald’s y encierran a la gente que estaba comiendo, me llama un amigo (…) ahí tomo la decisión yo, aparezco por detrás (de la UNDMO) para no interrumpir la labor que está haciendo”.

Además, aseguró que sí era necesario portar el bate: “¿Es necesario que ellos tengan una bandera de Palestina, que ellos las paredes, que tiren piedras, que tiren pinturas? ¿Dónde dice que yo no puedo tener un bate? Yo no tengo seguridad y estoy amenazado por la primera línea, por grupos guerrilleros (…) lo único que hago es tener un bate, ese es mi método de defensa, así que tengo todo el derecho”, replicó.

