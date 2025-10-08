Varias personas resultaron heridas en marchas pro-Palestina en Bogotá: hubo incidente vial en el centro

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que las manifestaciones en la ciudad culminaron sobre las 11 de la noche.

Sin embargo, el alto funcionario confirmó que varias personas resultaron heridas, pero algunas de ellas por un accidente que se presentó en el centro de Bogotá.

“En total 12 personas presentaron algún tipo de afectación física, 9 de ellas a causa de un incidente vial en el centro de la ciudad”, informó el secretario.

El alto funcionario confirmó que cerca de 4.500 personas se manifestaron en 15 puntos de la ciudad.

“Si bien la gran mayoría de las personas que participaron en la jornada lo hicieron de manera pacífica, durante la misma se presentaron bloqueos viales, agresiones a una iglesia cristiana, a establecimientos de comercio, a mobiliario público, a buses zonales y troncales”, agregó.

Finalmente, Quintero aseguró que la intervención de las Unidades de Diálogo actuaron solo cuando se vio afectación a la integridad de los ciudadanos.

“Por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán cuando hubo amenazas o acciones en contra de la integridad de las personas actuamos de manera inmediata restableciendo el orden y respetando los derechos de todos, tanto de quienes se manifiestan como de quienes no lo hacen.

Respetamos y acompañamos la protesta social cuando es pacífica, pero rechazamos las acciones violentas y las afectaciones a la ciudadanía”, concluyó.